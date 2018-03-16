وصول طائرة كأس العالم إلى مطار القاهرة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - عبدالله حميد



استقبلت القاهرة طائرة كاس العالم كواحدة من التظاهرات الرياضية العالمية حاملة ً كاس العالم وبرفقة نجوم الكرة العالميين تكريما وتشجيعا للدول التي ترشحت الى مونديال كاس العالم في روسيا .

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة كأس العالم الخاصة، حاملة الكأس الشهير القادم من كوت ديفوار، بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، ضمن جولته حول العالم حيث سيتوجه من أوروبا إلى الأرجنتين.

حفل كبير أقيم بهذه المناسبة جمع كوادر ونجوم كرة القدم المصرية، وبمشاركة من الاتحاد المصري للعبة، وبحضور جماهيري، مؤكدين أن وصول مصر لمونديال كأس العالم في روسيا هذا العام حدث كبير وتاريخي

وقد اكد على اهمية التواجد في مصر كريستيان كاريمبو لا عب منتخب فرنسا السابق قائلا :

نحن نعلم أن مصر دولة كرة قدم والجمهور يستحق هذا النوع من الإثارة، ويمكننا أن نرى الاحتفالات العظيمة والمثيرة المقدمة من الفيفا، ونحن سعداء للمجيء إلى هنا لمشاركة هذه الاحتفالية مع المعجبين



واضاف أحمد خالد.. احد المشاركين في الاحتفال سعيد جدا لان هذا الأمر لم يتحقق سابقا بصعود المنتخب إلى بطولة كأس العالم وحضور الكأس لمصر، واتمنى أن يعود في نهاية المسابقة إلى مصر بتتويج المنتخب المصري به



,وعلقت مي.. مشاركة في الاحتفال سعيدة جدا بتواجد كأس العالم في مصر، في نفس الوقت الذي يشارك فيه المنتخب المصري بكأس العالم.



وتشمل جولة كأس العالم زيارة 91 مدينة و51 بلدًا في 6 قارات استعدادا لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع في روسيا.

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