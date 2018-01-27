رونالدو: الفوز بدوري الأبطال سيجعل موسمنا رائعا

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

قال النجمُ البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حوار مع المنصة الصينية "دونجيودي"، إن موسمَ ريال مدريد سيكونُ رائعا في حالِ الفوزِ بدوري أبطال أوروبا.

وبخصوصِ الدوري الإسباني، أوضحَ الدون أن الابتعادَ عن برشلونة بفارقِ تسعَ عشرةَ نقطة سيجعلُ مهمةَ المرينغي صعبة للغاية ، لكن الفريق لن يستسلم وان الحل الوحيد للتدارك هو مواصلة العمل وقال رونالدو "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم سيكون عاما لا يصدق. نحن نشعر بخيبة آمل، و لسنا سعداء، لكن علينا أن التفكير في بطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأكثر أهمية."

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وعن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ذكر "أنا لست مهووسا بالجوائز الفردية، لم أكن أتوقع أن أحقق 5 كرات ذهبية. ميسي؟ إنه لأمر جيد أنني وليو نتشارك الكرات الذهبية في السنوات العشر الماضية." في المقابل، كشف رونالدو أن المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم هي "ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا، لكن نحن (في إشارة إلى البرتغال) سنحارب دائما حتى لو لم نكن مرشحين للقب"، وفقا لموقع "كوورة".

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