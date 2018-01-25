كوارث زيدان تسير بريال مدريد نحو الهاوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بعد أن فقد فرصة الدفاع عن لقب الليغا .. ودّع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا، بهزيمة مذلة أمام ليجانيس .. كل تلك المصائب ولا يزال مدرب الفريق زين الدين زيدان يعيش في عصر مختلف تماماً .. زيدان الذي حقق الامجاد في عامين مع الريال، بدأ بتدميرها باسرع ما يمكن .. ودليل ذلك ما يكشفه التقرير التالي.

شواهد عدة لثلاثة أشهر وجماهير ريال مدريد الاسباني تعول على تعديل أخطاء الفريق اما اثناء المباريات او في الشتاء بتعاقدات جديدة ... ولكن في المقابل يأتي الرد من المدرب زين الدين زيدان في جملتين "الفريق لا يعاني من ازمة ... ولن نتعاقد مع لاعبين جدد"!

كلما تحدث زيدان .. كلما زاد من حسرة جمهور …الملكي فهو ووفقاً لتقارير صحفية عدة مستمر ومصر على فلسفته التي تجلت ببيع بيبي واعادة اللاعب الزجاجي فايخون .. والتخلص من موراتا والابقاء على فاتح المساحات كريم بن زيمة .. كذلك هو الحال مع خيميس رودريغز الذي أخرجه من الريال ليتألق رفقة بايرن ميونخ الألماني.

لم يقف الأمر عليهما فقط .. ها هو ماريانو دياز يتصدر هدافي ليون الفرنسي بعد تصعيد مايورال للفريق وارغام دياز على الرحيل .. زيدان أخطأ ايضاً بالاعتماد على لاعب بعمر ١٨ سنة وهو اشرف حكيمي دون تعويض غياب دانيلو.

التخلي أيضاً عن فكرة التعاقد مع الحارس كيبا والاستمرار مع كاسيا الذي يعد السبب الاول في فقدان الدوري .. فهو من استقبل الاهداف بسذاجة في بداية الموسم اثر اصابة نافاس .. الفريق لعب اكثر من ٣٠ مباراة واتضح للجميع بانه يعاني في الشوط الثاني ولكن زيدان لم يتخذ اي اجراء من اجل تسوية هذه المشكلة ناهيك عن تأخره في تبديل اللاعبين.

ولعل أبرز ما يلام عليه زيدان هو منح بعض الاعبين ثقة مفرطة والدفاع عنهم بشكل مستميت حتى وان كانوا يشاركون في المبارايات بكل برود دون اي قتال لضمانهم المركز الاساسي بغض النظر عن مستواهم .. فهل من المعقول ان يعتدل زيدان ويعالج اخطائة الصيف القادم ام لفلورينتيو بيريز رأي آخر …؟!

اقرأ أيضا:

ريال مدريد في طريقه لتقديم عرض مالي مغر لضم "محمد صلاح"





