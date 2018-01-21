ريال مدريد في طريقه لتقديم عرض مالي مغر لضم "محمد صلاح"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



رغم كل الإشاعات التي تدور في الخفاء حول عدم رغبة "رونالدو" في ضم فريقه ريال مدريد إليه، إلا أن القلعة البيضاء تتمسك بالحصول على خدمات محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الشياطين الحمر طوال الفترة الماضية.

في المقابل يبذل "ليفربول" كل جهده للدخول في معركة جديدة بغية الحفاظ على لاعبه "محمد صلاح" وهو من أفضل هدافيه في الوقت الحالي، لكن ما عسى للفريق أن يفعل أمام إصرار إدارة "المرينغي".. وتقديمها عرضا ماليا مغريا!

في نفس الصدد، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، "هاني أبوريدة"، أن ريال مدريد الإسباني مهتم جدا بضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي منذ مدة ومع الوقت زاد إصراره مع تقدم مستواه خلال الموسم الحالي.. ويتوخى ذلك قبل منافسات كأس العالم..

وأضاف أن العملاق المدريدي سيقدم عرضا ضخما لفريق "ليفربول" نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على خدمات "محبوب المصريين"، في الوقت الذي يعاني الفريق تراجع مستوى نجمه "كريستيانو رونالدو" و الفرنسي "كريم بنزيمة"..



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