الإتحاد الأمريكي للجمباز يعتزم الإستقالة بعد فضيحة تحرش

أخبار الآن | متشغن - الولايات المتحدة - (د ب أ)

قال الاتحاد الأمريكي للجمباز يوم الجمعة إن مجلس إدارته بالكامل سوف يمتثل لإنذار اللجنة الأوليمبية الأمريكية بالاستقالة عقب تورط الطبيب بالاتحاد لاري نصار في فضيحة تحرش جنسي. وكانت اللجنة قد دعت في وقت سابق جميع أعضاء المجلس إلى الاستقالة بحلول 31 يناير الجاري، أو المخاطرة بفقدان مكانتها كهيئة رسمية للرياضة.

وقالت المتحدثة ليزلي كينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في رسالة بالبريد الإلكتروني "الاتحاد الأمريكي للجمباز سوف يمثل لمتطلبات اللجنة الأوليمبية الأمريكية".وجاءت هذه الخطوة بعد أن صدر حكم بحق لاري نصار الطبيب السابق بالفريق الأمريكي الأوليمبي للجمباز بالسجن 175 عاما بسبب تحرشه الجنسي بالعديد من الرياضيات بذريعة العلاج الطبي.

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وهددت اللجنة الأولمبية الأمريكية الاتحاد المحلي بتجريده من صلاحياته في حال عدم استقالة بقية 16 عضواً بحلول الأربعاء المقبل. واستقال خمسة من أعضاء مجلس الإدارة بالفعل جراء الفضيحة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي أنها ستحقق في تجاوزات جنسية في مجال الرياضة بعد إصدار حكم بالسجن على الطبيب السابق.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى اللجنة الأولمبية وجامعة ميشيغان واتحادات الجمباز والسباحة والتايكواندو للتحري عن الإساءات الجنسية في مجال الرياضة. وتم توجيه أسئلة لبعض هذه المؤسسات بشأن توقيت معرفتهم بالادعاءات بشأن الانتهاكات التي ارتكبها طبيب الفريق الأمريكي للجمباز لاري نصار. وحددت اللجنة موعد تلقي الردود بحلول التاسع من فبراير (شباط) المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستقوم بتحقيقات موازية حول الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها نصار.

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