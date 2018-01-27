ريال مدريد يحدد البديل في حال فشل صفقة نيمار

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا - (وكالات)

يضع نادي ريال مدريد الإسباني، نجمَ نادي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار جونيور كهدفٍ رئيسي، خلالَ سوقِ الإنتقالات الصيفية القادمة في نهايةِ الموسمِ الحالي، وذلك في ظل رغبة النادي في تعزيز وتدعيم الفريق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها على أن ريال مدريد حددَ نجمَ نادي يوفنتوس الإيطالي الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا كبديلٍ في حالِ فشلِ التعاقد مع البرازيلي نيمار، في حينِ تحومُ الشكوك حولَ مستقبل الأرجنتيني مع السيدة العجوز

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد ادعت بأن نادي ريال مدريد يرصد حوالي 300 مليون يورو من أجل إحداث ثورة في تشكيلة الميرينجي الصيف المقبل , حيث من المتوقع أن يتم التعاقد مع عدة نجوم بارزين في الصيف المقبل .

كشفت تقارير استعداد باريس سان جيرمان للاستغناء عن خدمات نيمار لصالح ريال مدريد في حال قيادته الفريق الفرنسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا. وأكد موقع "غول" أن باريس سان جيرمان وعد الدولي البرازيلي أنه سيسمح له بالعودة إلى إسبانيا فور تحقيق نجاح أوروبي لفرنسا.

إقرأ: رونالدو: الفوز بدوري الأبطال سيجعل موسمنا رائعا

ورحل نيمار، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، عن الليغا في صيف 2017، في صفقة قياسية من برشلونة، بلغت 222 مليون يورو. ويتوجب على باريس سان جيرمان الإطاحة بريال مدريد إذا أراد الاستمرار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ يتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي.

الجدير بالذكر ان باولو ديبالا البالغ من العمر 23 عاماً إنضم الى يوفنتوس في صيف 2015 قادماً من نادي باليرمو الإيطالي مقابل 32 مليون يورو , وإستطاع اللاعب أن يسجل 42 هدفاً ومنح 18 تمريرة حاسمة في 94 مباراة خاضها.

إقرأ أيضا: كوارث زيدان تسير بريال مدريد نحو الهاوية



