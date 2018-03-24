هبوط اضطراري لطائرتين بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

تسبب سوءُ الأحوال الجوية اليوم، في تحويلِ طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران للهبوطِ في مطار القاهرة، بدلا من مطار برج العرب الدولي.

وقال مصدرٌ في مطار القاهرة إنه سُمِحَ للطائرتين بالهبوط، نظرا لسوءِ الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية وازدياد كثافة الأتربة وانخفاضِ مستوى الرؤية.

على أن يُنقلَ الركابُ إلى مدينة الإسكندرية برا أو عند استقرارِ حالة الطقس وإقلاع الرحلتين مرة أخرى.

وكانت نشرات الطقس توقعت، السبت، هطول أمطار تصاحبها رياح تهب من الغرب بسرعة من 29-32 كم/ساعة.

وتحدد هيئات الطيران المدني على اختلافها عدة أسباب أو سيناريوهات مختلفة يمكن أن يلجأ فيها قائد الطائرة إلى الهبوط بالطائرة بشكل اضطراري، ومن بين هذه السيناريوهات سوء الأحوال الجوية.

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