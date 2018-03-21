ترامب: واشنطن والرياض تعملان على وقف تمويل الارهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدى لقاءه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، ان بلاده ستقطع علاقاتها بأي دولة تمول الإرهاب ولن تتسامح أبدا مع تمويل الإرهاب، مشددا على أهمية دور الرياض في مكافحة الإرهاب.

كما، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية في أحسن حالاتها.

بدوره شدد ولي العهد السعودي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع واشنطن، مؤكدا أن دعائم الصداقة بين البلدين قوية





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