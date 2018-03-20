ملفات دسمة على طاولة ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار)

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك خلال زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الى واشنطن.

يجمع متابعون على أن اللقاء سيحمل ثقلا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، خصوصا أنها زيارة الأمير الأولى لواشنطن، منذ تنصيبه وليا للعهد العام الماضي.

قضايا إقليمية سياسية تهيمن على أجندة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها ملف مكافحة التدخلات الإيرانية في المنطقة،

والملف النووي الإيراني، وملفات اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية، وقضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي.

ومن المرتقب أن يجري الأمير محمد بن سلمان لقاء بقادة الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومع مسؤولي البنتاغون والخارجية، حيث إن لديه جدولا حافلا يتخطى العاصمة واشنطن.



فمن المقرر أن تشمل جولة الأمير 5 مدن أخرى، هي نيويورك وبوسطن وهيوستن ولوس أنجلوس وسياتل، حيث سيجتمع بمستثمرين ومسؤولي شركات النفط والطاقة، ومسؤولي كبار شركات التكنولوجيا، والشركات العاملة في السياحة والترفيه والسينما.

وتعكس اللقاءات التوجه السعودي الجديد، ضمن رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، في إطار إصلاحي لتنويع الاقتصاد.

إذ يزور ولي العهد الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه السعودية تطورات داخلية يشرف عليها، كرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، وحملة مكافحة الفساد.



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