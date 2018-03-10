السعودية تتفق مع بريطانيا على شراء 48 طائرة تايفون

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)



اختتمَ وليُ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارتهُ التي دامت ثلاثةَ أيامٍ إلى بريطانيا، بلقاءِ وزيرِ الدفاع البريطاني غافين وليامسون في قاعدةِ نورث هولت الجوية، ووزيرُ الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ووقعَ البلدان خطابا لوضعِ اللمسات الأخيرة على محادثاتٍ بشأنِ طلبيةٍ لشراءِ ثمانٍ و اربعينَ مقاتلةِ تايفون اضافة الى أبرامِ صفقاتٍ تجارية تزيدُ قيمتها على ملياري دولار.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان ووليامسون العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي، خاصة المتعلق منها بالجانب الدفاعي والعسكري، وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وتناولت مباحثات ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية البريطاني أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أكد بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، أمس، التزام البلدين بـ{شراكة أعمق وأكثر استراتيجية}، مشيراً إلى «مجلس الشراكة الاستراتيجية» السنوي الذي سيكون «آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية». وأشار البيان إلى توقيع الجانبين مذكرة إعلان نوايا بشأن اتفاق على حصول السعودية على 48 طائرة إضافية من طراز {تايفون يوروفايتر}.

وفي الشأن الإقليمي شدد البلدان على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتخاذ خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.

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