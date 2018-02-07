التحالف يدمر اهدافاً للحوثيين بقصف في جبال حمرين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي ، عن تدمير 50 هدفاً وعدد من العجلات وكهوف تستخدم كمخابئ للإرهابيين، في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت القيادة في بيان أنه استناداً إلى معلومات دقيقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية وبالتنسيق مع طيران التحالف العربي، تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في سلسلة جبال حمرين، ما أسفر عن تدمير عدد من مخابئ الأسلحة وشبكات الاتصالات ومواضع هاون وأنفاق وكهوف ومستودعات دعم لوجستي تابعة لميليشيا الحوثي

وأضافت أنه "نتج عن الضربات تدمير 50 هدفاً و6 عجلات متنوعة، وملجأين اثنين محصنين و24 نفقاً، فضلاً عن تدمير 20 كهفاً تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء"

وحرر الجيش اليمني جبل الضراوية في مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية من محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري إستعادة عدة جبال وتباب مهمة تابعة لمديرية باقم منها جبل الضراوية الإستراتيجي.

من جهة أخرى ، قتل 30 فردا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني في صعدة استمرت لمدة يومين، كما نتج عنها تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمال صعدة.

وحقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً على مدار الأيام السابقة على جبهة صعدة.

وكان مسؤول عسكري يمني أكد، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي أصبحت مُهدّدة في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي.

وقال الفريق محمد المقدشي، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "العصابات الحوثية أصبحت مُهدّدة في عقر دارها بمحافظة صعدة مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمق صعدة وباتجاه منطقة برط بمحافظة الجوف، والاقتراب باتجاه حرف سفيان بمحافظة عمران".