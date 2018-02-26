أوامر ملكية سعودية بعد وثيقة لتطوير الدفاع

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتعيينات في وزارة الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



الأوامر الملكية تضمنت تعيين الفريق الركن فياض الرويلي رئيسا لهيئة الأركان العامة، خلفاً للفريق أول عبد الرحمن البنيان بعد إحالته إلى التقاعد.

وتأتي الأوامر الملكية في السعودية بعد الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة.

صدر مساء الاثنين أمر ملكي في السعودية بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة.

وكذلك تشتمل الوثيقة على النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

كما صدر مساء اليوم في السعودية أمر ملكي بإعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان مكانه.

وصدر أيضاً أمر ملكي بتعيين الأمير تركي بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير

وتتضمن الأوامر:

إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان بمرتبة وزير

تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير

وإحالة رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي إلى التقاعد

وتعيين الفريق أول ركن فياض حامد الرويلي رئيسا لهيئة الأركان العامة

وتعيين رئيس هيئة الأركان السابق مستشارا في الديوان الملكي

وتعيين الفريق فهد بن تركي قائدا للقوات المشتركة





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