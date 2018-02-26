السعودية: معرض افد العسكري يستقطب الاستثمارات ومشاركات دولية

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - عبدالله القرني - خاص



تستضيف المملكة العربية السعودية معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين الخامس والعشرين من قبراير الجاري والى الثالث من مارس المقبل بمشاركة العديد من الجهات التصنيعية والبحثية والحضور الدولي الملفت للانتباه في دورته الرابعة لهذا العام



80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار ، تعرضها الجهات المشاركة أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# وذلك لعرض قدراتها التصنيعية داخل المملكة, للإسهام في تنمية المحفزات الاستثمارية , وتطوير البيئة الصناعية بشكل عام وجعل المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.

/اللواء المهندس عطية المالكي /مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي

معرض افيد في نسخته الرابعة يمتاز عن المعرض في نسخه الثلاث السابقة اولا بمشاركة عدد من المشاركات العالمية

المعرض السابق سجل مشاركة عشرة شركات دولية فيما العام قفزت المشاركات الى ثمان وستين شركة عالمية اامشاركات المحلية سجلت حضورا كبيرا ايضا حتى تم اضافة مساحة وصلت الى 4600متر مربع ومن اليوم الاول الاثر جيد جدا والتقارب كبير لعقد الصفقات بين الشركات المحلية والحصور الدولي عبر مذكرات تفاهم وعقود وقعت وهذا ما نبحث عنه استهداف المحتوى المحلي والتواصل مع الجهات المستفيدة ومابين الجهات الصناعية والجهات البحثية وعمل شراكات مع الشركات العالمية والمعرض يحقق العديد من اهدافه بما يتلاقى مع رؤية خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030

تست

يصاحب معرض أفد (2018) العديد من الندوات العلمية وورش العمل التي تسهم في إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية (المستفيدة)والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية , بمايسهم في تحقيق توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي بما يحقق رؤية المملكة (2030).

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