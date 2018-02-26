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السعودية: معرض افد العسكري يستقطب الاستثمارات ومشاركات دولية

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية  السعودية - عبدالله القرني - خاص

تستضيف  المملكة  العربية  السعودية  معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 وذلك  في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين  الخامس والعشرين من قبراير  الجاري والى  الثالث من  مارس  المقبل بمشاركة العديد من الجهات  التصنيعية والبحثية  والحضور  الدولي  الملفت  للانتباه  في دورته الرابعة  لهذا  العام  

80 ألف  فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار ،  تعرضها الجهات المشاركة  أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية في  معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED#  وذلك لعرض قدراتها التصنيعية داخل المملكة, للإسهام  في تنمية المحفزات الاستثمارية , وتطوير  البيئة الصناعية بشكل عام وجعل  المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.
/اللواء المهندس عطية المالكي /مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي

معرض افيد  في نسخته الرابعة  يمتاز عن  المعرض  في نسخه  الثلاث  السابقة  اولا  بمشاركة  عدد من المشاركات  العالمية  
المعرض السابق سجل  مشاركة  عشرة  شركات  دولية  فيما  العام  قفزت المشاركات  الى  ثمان  وستين  شركة  عالمية  اامشاركات  المحلية  سجلت  حضورا  كبيرا  ايضا  حتى تم  اضافة  مساحة  وصلت  الى 4600متر مربع  ومن اليوم الاول  الاثر  جيد جدا  والتقارب  كبير  لعقد  الصفقات  بين  الشركات  المحلية  والحصور  الدولي  عبر مذكرات تفاهم  وعقود  وقعت  وهذا ما  نبحث عنه  استهداف المحتوى المحلي  والتواصل مع  الجهات  المستفيدة ومابين  الجهات  الصناعية والجهات  البحثية وعمل  شراكات  مع  الشركات  العالمية والمعرض  يحقق  العديد من اهدافه  بما  يتلاقى مع رؤية  خادم الحرمين الشريفين ورؤية  المملكة  2030
تست  
يصاحب معرض أفد (2018) العديد من الندوات العلمية وورش العمل التي تسهم في إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية (المستفيدة)والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية , بمايسهم في تحقيق توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي بما يحقق رؤية المملكة (2030).

 

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#تقارير خاصة #معرض افد العسكري #السعودية

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