قتلى باشتباكات عنيفة على أطراف الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قتل 19 من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، في اشتباكات عنيفة منذ الصباح على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفقا للمرصد السوري.

وأوضح المرصد أن مواجهاتٍ عنيفة ً تدورُ بين الجانبين تتركز عندِ خطوطِ التماس في منطقةِ المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعاتٍ من إقرار مجلس الأمن هدنة ً في سوريا عقبَ أيامٍ من تصعيد النظام السوري في الغوطة الشرقية أسفر عن أكثر من 500 قتيل.

وأشار عبد الرحمن إلى مقتل "13 عنصرا من قوات النظام وحلفائها، مقابل ستة مقاتلين من المعارضة، في الغوطة الشرقية.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن هدنة في سوريا عقب أيام من تصعيد النظام السوري في الغوطة الشرقية أسفر عن أكثر من 500 قتيل.

وكان المرصد قد أعلن عن تجدد القصف الجوي والصاروخي، صباح السبت، بتنفيذ طيران النظام 4 غارات على مناطق في مدينة حرستا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى.

إضافة إلى غارة على بلدة مسرابا، كما قصف الطيران أماكن في مناطق حزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة، وفي كفربطنا ألقت مروحياتُ النظام براميل متفجرة على مناطق في البلدة.

وأفاد المرصد بأن عدد القتلى في الغوطة ارتفع منذ أسبوع إلى أكثر من 500 مدني بينهم 121 طفلاً و64 امرأة، وعدد الجرحى ارتفع لنحو 2330 جريحا، بينهم المئات جروحهم بليغة، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف ما يجعل عدد القتلى قابلاً للازدياد بشكل كبير.

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