غارات جديدة على الغوطة الشرقية بعد قرار مجلس الأمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات النظام السوري شنت غارات جوية على الغوطة الشرقية وخاصة مناطق دوما والشيفونية بعد دقائق من الإعلان عن قرار مجلس الأمن إقرار هدنة في سوريا.

وكان المرصد قد أفاد سابقا أن عدد قتلى الغارات على الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق قد ارتفع، ووصل العدد إلى 35 قتيلا، بينهم 8 أطفال.

وكان المرصد قد أعلن عن تجدد القصف الجوي والصاروخي، صباح السبت، بتنفيذ طيران النظام 4 غارات على مناطق في مدينة حرستا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى.

إضافة إلى غارة على بلدة مسرابا، كما قصف الطيران أماكن في مناطق حزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة، وفي كفربطنا ألقت مروحياتُ النظام براميل متفجرة على مناطق في البلدة.

وأفاد المرصد بأن عدد القتلى في الغوطة ارتفع منذ أسبوع إلى أكثر من 500 مدني بينهم 121 طفلاً و64 امرأة، وعدد الجرحى ارتفع لنحو 2330 جريحا، بينهم المئات جروحهم بليغة، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف ما يجعل عدد القتلى قابلاً للازدياد بشكل كبير.

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