مجلس الأمن يوافق بالاجماع على مشروع قرار بشأن هدنة في سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

وافق مجلس الأمن الدولي، السبت، بالاجماع على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره.

وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي السويدي الذي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وكان مندوب السويد قد أعلن من نيويورك أن بلاده قدمت مع دولة الكويت مسودة قرار لوقف الأعمال القتالية في سوريا 30 يوما.

وأضاف مندوب السويد القرار سوف يحد من العنف في سوريا، وسيسمح بدخول المساعدات.

وأضاف مسودة القرار تطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة.

وكان اجتماع مجلس الأمن للتصويت على وقف لإطلاق النار في سوريا قد بدأ، السبت.

وكانت جلسة التصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي قد شهدت سلسلة تأجيلات منذ الخميس في ظل تواصل المفاوضات بين مندوبي دول المجلس دون التوصل إلى قرار نهائي.

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