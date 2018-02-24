500 قتيل منذ أسبوع من القصف المتواصل على الغوطة

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

ازداد عدد قتلى الغارات التي يشنها النظام السوري منذ أسبوع على غوطة دمشق الشرقية، إلى 500 مدني على الأقل، في وقت لا تزال فيه التجاذبات في مجلس الأمن تعيق وقفا لإطلاق النار.

ومن بين القتلى نحو مئتي طفل وامرأة بحسب المرصد السوري، الذي أكد أن عدد الجرحى بلغ نحو 2500 شخص، فضلا عن عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، في الغارات التي طالت دوما وحرستا وزملكا وبيت سوى والشيفونية ومسرابا والأفتريس وعربين.

وأضاف أن حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية ارتفعت إلى أكثر من 500، بعد مقتل 3 مدنيين جدد وانتشال جثث 5 أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل 4 أيام في بلدة عين ترما.

ورصد المرصد خروج 10 مراكز طبية في الغوطة الشرقية عن العمل بسبب القصف المكثف، الأمر الذي ضاعف عدد القتلى، وزاد من معاناة الجرحى الذين اكتظت بهم المشافي الميدانية.

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