الجيش المصري يدمر أهدافا إرهابية وسط سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر (صحف)

في إطار مطاردتها للتكفيريين في وسط سيناء شمال شرق مصر، ألقت قوات الجيش المصري القبض على 8 أفراد مشتبه بهم في دعم تكفيريين.

وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، قال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه تم أيضا اكتشاف وتدمير 12 وكرا يستخدمها التكفيريون في الاختباء وتخزين احتياجاتهم، علاوة على تدمير عربتي دفع رباعي و7 دراجات نارية وبلدوزر، تخصهم.

وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري، الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية مع ليبيا.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن قوات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية تمكنت من ضبط سيارة محملة بالأسلحة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية مع ليبيا، وأشار إلى أن السيارة ذات الدفع الرباعي كانت محملة بعدد 490 بندقية خرطوش. وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود تواصل جهود القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال البيان، انه في إطار تأمين المعابر والمعديات، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 600 غرام من جوهر الحشيش المخدر أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض المصرية جلسة 5 إبريل/‏‏نيسان المقبل، للحكم في الطعن المقدّم من 16 متهماً في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تتراوح بين السجن لمدة عام وخمس سنوات، في قضية تلقي معونات أجنبية قدرت بنحو 60 مليون دولار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو من عام 2013 أحكاماً بحق 27 متهماً في القضية، من بينهم 18 أمريكياً، بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة خمسة آخرين في القضية المتهم فيها 43 متهماً، من بينهم 14 مصرياً، بأحكام تتراوح بين السجن لمدة عامين، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلقي معونات أجنبية بالمخالفة للقانون لدعم 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.



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