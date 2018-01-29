مصر ضيف شرف الدورة 18 لمعرض عمان الدولي للكتاب

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( رويترز )

تحلُ مصر "ضيفَ شرفٍ" على معرضِ عَمان الدولي للكتاب بالمملكة الأردنية في دورتهِ الثامنة عشرة التي تنطلقُ في سبتمبر أيلول القادم.

وقالت الهيئة المصرية العامة للكتاب يوم الأحد إن فتحي البس رئيسَ اتحادِ الناشرينَ الأردنيين ومدير المعرض سلمَ الدعوة إلى مصر خلالَ لقاءٍ مع رئيسِ الهيئة على هامشِ معرضِ القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في أرض المعارض بمدينة نصر.



ونقلت الهيئة عن البس قوله "نفخر اليوم بتسليم الدعوة للدكتور هيثم الحاج علي مرة أخرى وبشكل رسمي لتكون مصر ضيف شرف معرض عمان للكتاب بوزنها الثقيل المعرفي والثقافي".

وأضاف "نتطلع إلى تعاون منذ الآن وحتى بداية المعرض في 26 سبتمبر لتحقيق برنامج عظيم يليق بهذه الشراكة العظيمة لمصر العربية في الأردن".

وتقام الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب في الفترة من 26 سبتمبر أيلول إلى السادس من أكتوبر تشرين الأول.

التقى الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بـ فتحى البس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان للكتاب، فى معرض القاهرة الدولى فى دورته ال 49، منذ قليل، بأرض المعارض مدينة نصر.



وأوضح فتحى البس،، أنه سلم إلى هيثم الحاج على دعوة الأردن لتكن مصر ضيف شرف معرض عمان الدولى للكتاب خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل حتى يوم 16 أكتوبر المقبل.



وأشار فتحى البس، إلى أنهم يستعدون لوضع البرنامج الثقافى للمعرض، والمقرر تنظيمه فى شهر سبتمبر المقبل.





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