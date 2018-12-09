قرقاش: القمة الخليجية تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال د. أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات العربية المتحدة في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الإمارات تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض الأحد، و إن القمة الخليجية قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته.

وشكر قرقاش دولة الكويت الشقيقة على جهودها ودورها الثمين، كما رحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل.

اقرأ أيضا:

قرقاش: نقف إلى جانب السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها