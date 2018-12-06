ليبيا تطلق حملة تطعيم 2,7 مليون طفل بدعم دولي

أخبار الآن طرابلس- ليبيا (أ ف ب)

من المقرر أن تطلق ليبيا حملة تطعيم بإشراف منظمة الصحة العالمية لتطعيم أكثر من 2,7 مليون طفل بعد أشهر من النقص في اللقاحات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. وصرح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن ليبيا لم تدفع أي مبالغ جراء توفير هذه التطعيمات، بل تكفلت بها الحكومة الألمانية واليونيسف.

ويتوقع أن تبدأ الحملة الوطنية للتطعيم، التي تتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، السبت، بحسب ما أفاد جعفر حسين ممثل ليبيا لدى منظمة الصحة العالمية للصحافيين. وواجهت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة صعوبات كبيرة في توفير اللقاحات.

ودفع النقص في اللقاحات بالعديد من الليبيين إلى أخذ مواليدهم إلى دول أخرى لتطعيمهم أو استيراد اللقاحات بأنفسهم. وصرح بدر الدين النجار، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لفرانس برس أن "الحملة جاءت بعد تقديم ليبيا طلبا إلى المنظمات الدولية قبل ثلاثة أشهر تقريباً لمواجهة الأزمة الحادة التي تواجه البلاد في تطعيمات الأطفال".

وأضاف النجار "لم تدفع ليبيا أي مبالغ جراء توفير هذه التطعيمات، بل تكفلت بها الحكومة الألمانية عبر تخصيص مبالغ شرائها، وقامت عبر منظمة اليونيسف بشحن كامل الكمية لتحصين الأطفال في ليبيا". وأشار إلى أن فريقه قدم اقتراحا لحكومة الوفاق الوطني "بأن تخصص موازنة مستقلة لتوريد التطعيمات لمدة ثلاث سنوات متتالية، تجنباً لحدوث أزمة مستقبلاً". ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله العام 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية تتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.

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