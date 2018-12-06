السيول تغرق مطار بنينا الدولي في بنغازي الليبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية يوم الأربعاء مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومطار بنينا الدولي.

وقال أسامة الفرجاني نائب مدير المطار إن المياه أغرقت صالة ركاب حيث بلغ منسوبها مترا ونصف المتر. كما أغرقت الأمطار الغزيرة أماكن الانتظار.

وجرى تجديد المطار وإعادة فتحه خلال العام الماضي بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات شهدت اشتباكات بين قوات عسكرية ومتشددين إسلاميين.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا عطلة لمدة يومين بعد أن صار من المتعذر على موظفي الحكومة الوصول إلى أماكن عملهم.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في إغلاق كل موانئ تصدير النفط الليبية بسبب ارتفاع الأمواج لدرجة حالت دون رسو الناقلات.

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