محادثات سلام في السويد بين طرفي النزاع اليمنيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (محمد زهور)

ينتظر العالم بدء جولة ٍ جديدة من محادثات السلام في السويد بين أطراف النزاع في اليمن، وسط سماح قوات التحالف العربي، بإجلاء جرحى يمنيين من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأبدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تفاؤله بمحادثات السويد، مشددا في الوقت ذاته على عدم قبول اليمنيين بالتعايش مع ميلشيات غير قانونية.

من المنتظر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية في السويد بين طرفي النزاع، تزامناً مع تسهيل قوات التحالف العربي وصول جرحى من الحوثيين إلى العاصمة العمانية مسقط لتلقي العلاج.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، أكد على أن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام.

وابدى قرقاش تفاؤله بمحادثات السلام المنتظرة في السويد، مؤكدا عبر حسابه على تويتر بأنها تشكل فرصة حاسمة للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

ورأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بأن "قرار مجلس الأمن رقم 2216 يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق، مشددا في الوقت ذاته على أن لا يمكن لليمن أن تتعايش مع ميلشيات غير قانونية.

إلى ذلك، وجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الشكر لجميع الأطراف لتسهيل إجلاء المقاتلين الجرحى إلى مسقط.

وكان غريفيث وصل أمس إلى اليمن لمرافقة وفد التفاوض الحوثي إلى السويد.

ومن المقرر أن تبدأ جولة محادثات جديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد، بعد موافقة الحكومة اليمنية على عقد جولة محادثات جديدة مع الحوثيين في السويد.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق بأنها سترسل وفدًا إلى السويد بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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