قاسم سليماني يزور مسجدا في غرب بغداد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (مصادر محلية)

تداولت مصادر محلية في بغداد صورا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وهو يزور جامع أم الطبول في أحدث ظهور له منذ أن زعم مساعدوه تعرضه لمحاولة اغتياله شمالي العاصمة العراقية. و بحسب المصادر المحلية في بغداد فقد كان رجل الدين العراقي مهدي الصميدعي في إستقبال سليماني بمضيف مسجد أم الطبول, من دون أن تشير المصادر الى المواضيع التي تطرق إليها سليماني خلال زيارته.

و كانت مصادر خاصة لأخبار الآن كشفت أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يتنقل بين إيران والعراق وصولا إلى سوريا، مستخدما طائرة مدنية تابعة للخطوطة الجوية الإيرانية، فضلا عن اعتماده على سيارات دبلوماسية تدخل العراق عبر المعبر الحدودي مع السليمانية من دون ان تُفتش. و و أضافت المصادر ذاتها أن تلك الأساليب في التنقل التي ينتهك بها سليماني سيادة الدول التي يزورها وخاصة العراق، تجعل تحركاته صعبة َ التعقب ويكسر بها حظر السفر المفروض عليه دوليا.

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