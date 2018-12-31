قوات النخبة بديلا عن سوريا الديمقراطية في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (زمان الوصل)

كشفت مصادر صحفية نقلا عن ناشطين سوريين، أن قوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا، ستحل محل قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور بموجب اتفاق تركي فرنسي أمريكي.

وقال الناشطون إن مكاتب الانتساب فتحت أبوابها في بلدة "أبو حمام" أهم بلدات منطقة "الشعيطات" شرقي دير الزور، مشيرين إلى أن هذه القوات شاركت في معارك تحرير الرقة من داعش في 2017.

الاتفاق سيسمح بتفعيل "قوات النخبة" بقيادة "مهيدي العطشان" المعروف "أبو صالح الحمزة" الشعيطي في شمال شرق سوريا، وذلك بعد عام من تجميدها.

وحسب الناشط فإن هناك شروط للانتساب إلى "قوات "النخبة السورية" تشمل أن يكون المنتسب قد أتم 18 عاما، وألا يكون تابعا لأي فصيل آخر أو أي حزب سياسي غير مصرح به في قانون القوات الداخلي، إضافة لكونه شخصا معتدلا لا يحمل أي أفكار أو نزعات عنصرية، وعدد من الشروط الأخرى.

في وقت سابق، هددت قوات سوريا الديموقراطية بالانسحاب من الجبهات مع تنظيم داعش، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عزمها على سحب قواتها من سوريا مؤخرا .

اقرأ المزيد:

قرقاش: دور العرب في سوريا بات أكثر ضرورة