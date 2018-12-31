سيناتور أمريكي: ترامب مستعد لإبطاء الانسحاب من سوريا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده "لإبطاء" عمليّة سحب الجنود الأمريكيّين من سوريا، من أجل هزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي، بحسب ما أكّد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرّب منه.

وغراهام الذي كان عبّر في وقت سابق صباح الأحد عن قلقه حيال قرار ترامب، قد خرج "مطمئنًا" بعد غداء جمعه مع الأخير امس الأحد.

وقال غراهام لصحافيّين لدى خروجه من البيت الأبيض إنّ "الرئيس مصمّم على ضمان أن يكون تنظيم داعش قد هُزم بالكامل عندما نُغادر سوريا".

وأضاف غراهام "الرئيس يُدرك أنّنا في حاجة إلى إنهاء المهمّة. سنُبطئ الأمور بطريقة ذكيّة".

وفي وقت سابق الأحد، كان غراهام دعا ترامب الى إعادة النظر بقراره سحب القوّات الأمريكيّة من سوريا، للتأكّد من أنّ تنظيم داعش "لن يعود أبدًا".

والأسبوع الماضي أمر الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا والبالغ عددها نحو ألفي جندي، وهي بغالبيتها قوّات خاصّة لمقاتلة تنظيم داعش وتدريب القوات المحلّية في المناطق التي تم تحريرها من التنظيم.

وقال غراهام، لشبكة "سي إن إن" الإخباريّة الأمريكية "سأطلب منهُ أن يلتقي جنرالاته وأن يُعيد النظر بطريقة تنفيذ ذلك. إبطاء الأمر. والتأكّد من قيامنا بذلك على نحو جيّد ومن أنّ تنظيم داعش لن يعود أبدا".

وقال غراهام إنه "تفاجأ" بقرار ترامب، وكان وصفه بأنه "خطأ كبير".

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