الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قتل متظاهرين بالسودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال التظاهرات المعارضة للحكومة في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان، إنّ غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف، لافتاً إلى أن الأمين العام، يتابع بقلق التطوّرات في السودان ويشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي.

وقتل 19 شخصاً، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، بحسب ما أعلنته السُلطات السودانيّة الخميس، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهراً قُتلوا.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطون، وغيرها من المدن السودانيّة، احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

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