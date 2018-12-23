الاحتجاجات تنتقل إلى وسط السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز إلى وسط السودان، بينما ساد الهدوء شوارع العاصمة الخرطوم في خامس أيام الاحتجاجات، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

يذكر أن حركة الاحتجاج على غلاء المعيشة ورفع أسعار الخبز في السودان قد امتدت، السبت، إلى مدن عدة حول البلاد شملت الخرطوم ومدنا أخرى.

السلطات، من جانبها، أعلنت حالات الطوارئ وحظر التجول في عدة مدن، كما علقت الدراسة في عدة ولايات، ومنها الخرطوم.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد للرئيس السوداني عمر البشير، عن القبض على عضو مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع.

وأضاف أنه تم ضبط نظاميين (عناصر تابعة للقوات النظامية) مشاركين بالزي المدني في تظاهرات القضارف.

وأشار إلى أن التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي، مشدداً على أن السلطات السودانية ترفض التخريب.

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