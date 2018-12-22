عنترة بن شداد في احتجاجات السودان.. وهذه صورته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بنوع من السخرية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة رجل سوداني يحمل رمحاً بيده أثناء الاحتجاجات الجارية في مدن السودان.

وعلق المغردون على الصورة، قائلين إن عنترة وأخاه المرحوم شيبوب، عادا للمشاركة في الاحتجاجات، فيما كتب آخرون أن عنترة بن شداد انضم إلى متظاهري السودان.

ولم تخلِ التظاهرات، التي تشهدها السودان، من مواقف طريفة، وصور علق عليها النشطاء والمغردون تارة، بسخرية وأخرى بجدية.

وبدأت التظاهرات، في مدينة عطبرة، الأربعاء، ثم انتشرت إلى القضارف، والعاصمة الخرطوم، ومدن سودانية أخرى، الخميس احتجاجا على الغلاء، في حين ارتفع سعر الخبز في الآونة الأخيرة، وترددت توقعات بارتفاعه أكثر بسبب رفع الدعم الحكومي المتوقع.

وأحرق المحتجون عددا من المقار الحكومية والخاصة، من بينها مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال التظاهرات.

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