تجدد الاحتجاجات في مناطق سودانية بعد هدوء لساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز اليوم الجمعة، في الخرطوم ومدن ٍ أخرى عقب خروج مصلين من مسجدٍ في أم درمان، وذلك بعد ساعات من الهدوء، كما أفاد شهود.

وقال شاهد عيان طالباً عدم إيراد اسمه لفرانس برس، إنه عقب أداء صلاة الجمعة خرج عشرات من المحتجين وهم يهتفون شعارات منهاضة للحكومة.

في المقابل، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين في منطقة الحتانه بمدينة ام درمان.

وأضاف "تصدت لهم قوات مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ووقعت حالة كر وفر بين المحتجين والشرطة".

وقال احد سكان الحي "سقطت عبوة الغاز داخل منزلي بعدما طاردت الشرطة المحتجين من الشارع الرئيسي الى الطرق الداخلية".

وأمتدت الاحتجاجات عصر الجمعة للمرة الاولى الى حي الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد لفرانس برس "بدأت الاحتجاجات في ثلاثة مناطق بالحاج عصرا وما زالت مستمرة رغم مضي نحو ثلاث ساعات"، لافتا الى ان المتظاهرين "اغلقوا الشارع الرئيسي في المنطقة واعدادهم الى ازدياد".

كما شهدت بعض الاحياء شرق مطار الخرطوم احتجاجات شارك فيها العشرات ولكن الشرطة فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي عطبره (شمال) التي بدأت فيها الاحتجاجات الاربعاء تركزت التظاهرات الجمعة في الاحياء الشمالية الشرقية.

وقال احد سكان المدينة السموأل محمد لفرانس برس عبر الهاتف "لا يسمع سوى اصوات اطلاق الغاز المسيل للدموع والذي انتشرت رائحته في المدينة".

وفي مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان (350 كلم غرب الخرطوم) خرجت تظاهرة من مسجد المدينة الكبير في وسطها بحسب شهود .

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لفرانس برس عبر الهاتف "عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الكبير خرجنا نهتف +الشعب يريد اسقاط النظام+ وأطلقت علينا الشرطة الغاز المسيل للدموع وكنا حوالى 500 شخص".

من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية بشار جمعه أن "الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي".

وقال جمعه في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية (سونا) إن "الحكومة لن تتساهل مع محاولات التخريب والحرق".

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الاربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس الى مدن أخرى بينها الخرطوم التي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل ان تسودها ساعات من الهدوء .

وقتل ثمانية أشخاص في احتجاجات الأربعاء والخميس في مدينة القضارف شرق السودان وولاية نهر النيل والتي شارك فيها المئات وأحرقت خلالها مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدن القضارف وعطبره ودنقلا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

من جانب آخر، علقت السلطات الدراسة بمدارس العاصمة الخرطوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في بيان الجمعة انها قررت "تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية اعتبارا من الاحد والى اجل غير مسمى".

وفي شمال العاصمة الخرطوم شوهد جنود يحرسون محطات الوقود ومقار البنوك وهم مسلحون ببنادق الكلاشنيكوف، كما افاد شهود.

وكانت المدن السودانية عانت من شح في الخبز على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية .

ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنويا ينتج منها 40% ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الاجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد لعائدات النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وتراجعت قيمة العملة السودانية الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل الى 69 % وفقا لتقارير رسمية.





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