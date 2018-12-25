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غارات جوية على ريف دمشق الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وسائل اعلام النظام السوري ان دفاعات الجوية للنظام تصدت لما وصفتها بـ" أهداف جوية معادية" قرب العاصمة دمشق.

هذا وقال مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان في تصريحات لوسائل اعلام ان الغارات اسرائيلية واستهدفت مخازن اسلحة إيرانية قرب العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن 3 صواريخ على الأقل استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم، مشددا على أن الغارات لم تستهدف مواقع قوات النظام.

وعبر عن اعتقاده أن هناك معلومات حصلت عليها إسرائيل تفيد بوصول شحنة أسلحة جديدة إلى المنطقة.

وكانت وسائل إعلام النظام ، قالت في ديسمبر، إن الدفاعات النظام تصدت لأهداف جوية معادية قرب مطار دمشق الدولي، دون إضافة مزيد من التفاصيل وتحديد ماهية الأهداف أو المواقع المستهدفة.

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#دمشق #غارات #سوريا

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