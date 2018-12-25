سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من 260 مقاتلاً لداعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت مصادر محلية، أن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت أكثر من 262 من تنظيم داعش، تسللوا بين النازحين في مناطق كان يحتلها التنظيم.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تلك المصادر قولهم، إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت المتسللين من داعش، في مناطق شرقي الفرات في الريف الشرقي لدير الزور.

ونوهت المصادر أنه تم التعرف على معظم المعتقلين من تنظيم داعش.



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