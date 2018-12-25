قوات سوريا الديمقراطية تعتقل العشرات من تنظيم داعش



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات المقاتلين من تنظيم داعش اثناء محاولتهم الهروب متخفيين بين مدنيين فارين من مناطق احتلال التنظيم في القطاع الشرقي من ريف دير الزور نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية ، بحسب ما صرحت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وأضافت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 50 شخصاً تبين أنهم من عناصر التنظيم وحاولوا الهروب متخفيين بين المدنيين، إذ تم الإبلاغ عنهم من قبل مدنيين، وجرى نقلهم إلى سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ليجري التحقيق معهم.

فيما نشر المرصد السوري منذ ساعات، أن مزيداً من المدنيين والفارين خرجوا من مناطق احتلال داعش، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تقوم عبر عشرات السيارات بنقلهم إلى مناطق بعيدة عن جبهات القتال، وإلى مخيمات تحت سيطرتها في شرق الفرات.

وعلم المرصد السوري أنه ارتفع إلى 500 تعداد اللاجئين الذين خرجوا فجر اليوم الاثنين الـ 24 من ديسمبر الجاري، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن من ضمن الخارجين أشخاص من جنسيات روسية ومغاربية وصومالية وفلبينية وعراقية، غالبيتهم من الأطفال والنساء وبينهم مقاتلين من التنظيم تمكنوا من الفرار من جيب التنظيم.

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