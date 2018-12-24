مصر تشدد الإجراءات الأمنية تزامناً مع أعياد الميلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفعت قوات الأمن المصرية رفعت حالة الاستنفار الأمني بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء بحلول رأس السنة الميلادية. قوات الجيش والشرطة كثفت من تواجدها على جميع مداخل ومخارج المحافظة، وذلك بنشر قوات الأمن لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية والمهمة والكنائس

وقالت وزارة الداخلية، إنه سيَجري، تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، فضلا عن تحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات.

وبحسب الداخلية، دفعت قوات التدخل والانتشار السريع، بإجراءات وخطط أمنية، فيما كثفت الارتكازات المسلحة في المحاور المرورية والمناطق الحيوية، ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية لبسط الأمن الشامل. كما، قالت وزارة الداخلية، إنه جرى تكثيف الخدمات المرورية بجميع الشوارع، ومختلف الميادين والطرقات، وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

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