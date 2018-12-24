لندن تحذر من هجمات للقاعدة في أوروبا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (صحف)

حذر وزير الأمن البريطاني بن والاس من نهوض تنظيم القاعدة مجددا وتخطيطه لشن هجمات تستهدف طائرات الركاب في أوروبا. وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، قال والاس إن تنظيم القاعدة لايزال يطمح لتنفيذ هجمات ضد الملاحة الجوية" وإن التنظيم "يطور تكنولوجيا لإسقاط الطائرات".

وأكد والاس أن "التهديد الذي يستهدف الملاحة الجوية حقيقي". وقال إن القاعدة أعاد تنظيم صفوفه ويتحرك أكثر وأكثر نحو تنفيذ مخططات تستهدف أوروبا وأصبح مطلعا على طرق جديدة.

وشدد والاس على أن خطر تنظيم القاعدة "لم يتراجع"، وقال إن تنظيم القاعدة "جلس بهدوء في ركن وحاول معرفة شكل القرن الواحد والعشرين بينما كان تنظيم داعش أحدث فريق إرهابي على الساحة... لكن القاعدة لم ينته".

وأعرب وزير الأمن البريطاني عن مخاوفه كذلك من قرار الرئيس الأمريكي بشأن سحب قواته من سوريا، وقال والاس إن الانسحاب "سوف يساعد في خلق ملاذ آمن للإرهابيين لشن هجمات على الغرب".

وجاءت تصريحات والاس بعد فوضى في مطار غاتويك وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب تحليق طائرات بدون طيار (درونز)، بينما قالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد مؤشر على أن تحليق "الدرونز" مرتبط بالإرهاب.

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