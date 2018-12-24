كبير مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة لمراقبة الهدنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة باتريك كمارت، إلى المدينة اليمنية، الأحد، في بداية مهمة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، أن الجنرال كمارت دخل الحديدة المطلة على البحر الأحمر، حيث يتوقع أن يزور ميناءها الحيوي ، قبل أن يعقد الثلاثاء أول لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها وتضم ممثلين للحكومة الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

ومن أبرز مهام اللجنة المشتركة التي يرأسها كمارت، مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي يليه مرحلتان لانسحاب القوات من داخل المدينة إلى خارجها.



اقرا ايضا

جنرال أممي في اليمن وهذه مهامه