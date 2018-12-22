ذهاب جنرال أممي الى اليمن لمراقبة الهدنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يصل الجنرال الهولندي، باتريك كريستوفر، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.

ويتجه الجنرال باتريك إلى مدينة الحديدة عن طريق البر بعد ظهر اليوم السبت بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق الميليشيات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك العاصمة الأردنية عمّان صباح الغد إلى عدن، ومن عدن يتوجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من الميليشيات الانقلابية.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق إطلاق النار، بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب.

كما أعلن التحالف أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية، وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، والآربي جي، وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، قرية الصالح.

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