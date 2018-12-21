مجلس الأمن يصوت بالاجماع على قراراً بشأن اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 2450 بشان مراقبة وفق إطلاق النار في مدينة الحديدة الذي تم إبرامه بين وفد حكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين.



و يَطلب القرار الذي تم التصويت عليه اليوم الجمعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم توصيات أسبوعية عن مدى الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة.



و قبل اقرار مجلس الأمن قرارا بشأن اليمن لمراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة, كانت ميليشيات الحوثي خرقت الاتفاق وهاجمت تجمعات لقوات المقاومة المشتركة على ما أفادت مصادر قوات الشرعية اليمنية.

وقالت مصادر يمنية إن الميليشيات هاجمت مواقع المقاومة المشتركة في منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، ما ادى الى اصابة إثنين من أفراد المقاومة.





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