مقتل 8 أشخاص باشتباكات في مصر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص يشتبه أنهم إرهابيون في اشتباكات عنيفة مع الشرطة المصرية في القاهرة ومحيطها، وذلك حسبما أعلنت الخميس وزارة الداخلية المصرية. وقال البيان إن الأشخاص الثمانية ينتمون إلى جماعة "حسم" وهي مجموعة مسلحة تؤكد وزارة الداخلية المصرية تبعيتها لجماعة الاخوان المصنفة ارهابية وأنهم قتلوا اثر مبادرتهم باطلاق النار تجاه القوات التي كانت تريد توقيفهم.

وأكد البيان أنه وردت معلومات عن اعتزام مجموعة من اعضاء حركة حسم "تنفيذ سلسلة من الهجمات العدائية الأهداف الهامة بالتزامن مع إحتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد". وأضاف أنه "تم رصد" أحد اعضاء المجموعة بمنطقة المنيب الشعبية بالجيزة (جنوب القاهرة) "وأثناء توجهه لإستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة مستقلاً دراجة بخارية، وبالإقتراب منه لضبطه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بادر بإطلاق النيران على القوات الأمر الذى دفعها للتعامل معه ومصرعه في الحال".

وأكد البيان العثور بحوزة هذا الشخص على بطاقة هوية "مزورة وبندقية آلية بفحصها تبين سابقة إستخدامها فى العديد من الحوادث الإرهابية". وأوضحت وزارة الداخلية مقتل إبراهيم رضا إبراهيم المتولى وهو عضو في جماعة الأخوان المسلمين متهم في عدة قضايا، بحسب البيان، في اشتباك آخر مع الشرطة بعد أن بادر باطلاق النار علي القوات التي كانت تريد توقيفه في حي مدينة السلام بشرق القاهرة.

وأضاف البيان أن بعض أعضاء المجموعة نفسها فروا بإتجاه طريق الجيزة/الواحات فتم إعداد الكمائن اللازمة لضبطهم "وتم تبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة إستيقافهم، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص جارى تحديد هوياتهم".

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