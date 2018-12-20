ترامب يصرح قرار الانسحاب من سوريا ليس مفاجئاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لا يعتبر مفاجئاً. إذ ندعو إليه منذ سنوات، وقبل 6 أشهر. كما أعلن البيت الأبيض، عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "التحالف حرر المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والحملة ضده لم تنته". وغرد الرئيس الأميركي، ترمب، الأربعاء، قائلا إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، وهو الهدف من وجودها هناك. وجاء في التغريدة الموجزة: "هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترمب".

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