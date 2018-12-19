السودان يؤكد استمرار قواته المشاركة ضمن عاصفة الحزم في اليمن

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (وكالات)

أكدت قيادة الجيش السوداني استمرار مشاركة قواتها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن , وإمكانية مضاعفة أعدادها مستقبلاً إن دعت الضرورة، جاء ذلك خلال مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين الجانبين السعودي والسوداني في الخرطوم.

هذا وجدد الفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية موقف السودان الثابت تجاه المملكة العربية السعودية، واستمرار قواته المشاركة في اليمن ضمن عاصفة الحزم في أداء واجباتها ومهامها.

وأكد ارتفاع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين دون سقف، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أكدت عليها قيادتا البلدين، موضحا أن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة السعودية تأتي في إطار التواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف المحاور.

وقال إن المباحثات جاءت مثمرة وبناءة واتسمت بالصراحة والوضوح، مؤكدا رغبة البلدين في تعاون استراتيجي وشراكة كبيرة في كل المحاور بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الأمن والاستقرار فيهما.

ونوه إلى الدور الذي ظل يضطلع به السودان وقيامه بأدوار وشراكات مقدرة مع كل دول الجوار ودول المحيط الأفريقي والعربي، من خلال إنشاء القوات المشتركة والتدريب المشترك مع عدد من البلدان، مدللا على ذلك بتخريج 63 ضابطا برتب رفيعة من 11 دولة، مما يؤكد الدور الإقليمي الفاعل للسودان في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح والجرائم العابرة والظواهر السالبة، الأمر الذي يصب في الأمن الإقليمي والدولي



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