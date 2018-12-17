احتجاج مئات الطلاب السودانيين على ارتفاع الأسعار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر مئات الطلاب السودانيين الاحد إحتجاجا على ارتفاع الاسعار في مدينتي الفاشر في اقليم دارفور والدمازين، عاصمة ولاية النيل الازرق جنوب شرق الخرطوم، حسبما أفاد شهود عيان من وكالة براس فرنس

وارتفعت اسعار المواد الغذائية في الاونة الاخيرة بنسبة 60%، وأفادت تقارير حكومية ان معدل التضخم بلغ 68,93 % خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت تشهد مختلف مناطق السودان نقصا في الوقود والخبز.

وقال شاهد من مدينة الفاشر خرج نحو 300 طالب من ست مدارس ثانوية وأحرقوا إطارات قديمة وجذوع أشجار على طريق تربط وسط المدينة بجنوبها.

واضاف "وصلت شرطة مكافحة الشغب وازالت الاطارات من الطريق وفرقت الطلاب "

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