النظام السوري يقصف ريف إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شن النظام السوري قصفاً جوياً على ريف إدلب ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

وجدد النظام السوري اختراقه لمناطق سريان التهدئة الروسية التركية في القطاع الجنوبي من إدلب ،كما أكد المرصد السوري، اليوم أن النظام السوري شن قصفاً على ريف حماة الشمالي.

ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى

وأشار المرصد إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في القصف الذي طال مناطق في ريف حماة الشمالي.

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