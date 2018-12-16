الحوثي يتهرب من اتفاق السويد ويصدر التهديدات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بلاغاً الى الأمم المتحدة في تغريدة أمس السبت وقال فيه أن ميليشيات الحوثي بدلا من أن تبدأ بتنفيذ اتفاق السويد مازالت تواصل تصعيدها العسكري وتصدر التهديدات.

وكان القيادي الحوثي، محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للميليشيات، قد وجه تهديدات ضد دول التحالف، بعد مرور يومين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل المعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في السويد

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية وسكان في العاصمة صنعاء بأن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات "الأمن القومي"، وسط مخاوف حوثية من التمرد ضدهم.

وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً في جهاز الاستخبارات.

كما كشفت المصادر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أن ميليشيا الحوثي تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف حوثية من خروج الأمن القومي عن سيطرتهم، أو حدوث تمرد، منوهة إلى أن عمليات التمام ـ مصطلح عسكري يقصد به جمع القوة البشرية لمعرفة المتواجدين من المتغيبين تتم أسبوعياً، خوفاً من هروب تلك القيادات إلى مناطق الحكومة الشرعية.





اقرا ايضا

الغفلي: الإمارات دعمت اليمن على الصعد كافة