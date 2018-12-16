الحوثيون يواصلون خرق اتفاق التهدئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثفت الميليشيات الحوثية من خروقاتها لاتفاق السويد من قصف مدفعي إلى محاولات تسلل إلى الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بالحديدة غرب اليمن بعد هدنة الأمم المتحدة وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين إلا المقاومة اليمنية كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوا بين صفوف الميليشيات، قتلى وجرحى وأجبروا البقية على الفرار.

وأضافت المصادر أن الميليشيا نصبت مدافع ورشاشات في فنادق ومنازل مواطنين بحي 7 يوليو وقصفت صوب مواقع المقاومة اليمنية.

وطيلة ساعات نهار السبت، كانت المليشيا الحوثية ارتكبت سلسلة خروقات حيث استهدفت بعدد من قذائف الهاون مواقع المقاومة اليمنية ولكن دون تحقيق أي إصابات.

وفي الدريهمي والجاح نفذت الميليشيا الحوثية محاولات تسلل انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين في محاولات التسلل.

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