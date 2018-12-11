قرقاش: يجب ان لا تتم شرعنة الميليشيات في اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الاثنين، أنه يجب ألا تتم شرعنة دولة الميليشيات في مشاورات السويد حول اليمن أو تشريع الميليشيات .

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "من المهم في مشاورات السويد حول اليمن ألا تتم شرعنة دولة الميليشيات أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض."

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