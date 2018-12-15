ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي

... إحباط هجوم طائرتين مسيرتين مفخختين لميليشيا الحوثي باليمن أحبطت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات الإماراتية هجوماً بطائرتين من دون طيار مفخختين في الساحل الغربي لليمن تابعتين لمليشيات الحوثي الإيرانية..

... اعترافات "تقني" داعش: منظومات تجسس وتصنيع قنبلة هيدروجينية! كشفت مديرية أمن غازي عنتاب عن اعترافات "أبو موسى التركي ارسين جيليك" مسؤول الفريق التقني لداعش في حلب حيث تضمنت الاعترافات معلومات عن منظومات التجسس التي يقوم داعش بتصنيعها محليّا.

... 5 تطبيقات للتجسس على واتس اب إحترس منها مجموعة من التطبيقات المتميزة التي تمكن مستخدمها من التجسس على محادثات الـ"واتس آب" بسهولة وكفاءة دون أن يكتشفها أحد.

... العثور على صواريخ في اليمن مصدرها إيران أفاد تقرير سري للأمم المتحدة الثلاثاء، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما تحالف دعم الشرعية في اليمن صنعتا في إيران.

... العثور على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن كشف تقرير للأمم المتحدة عن وجود أسلحة جديدة إيرانية الصنع في اليمن، الأمر الذي يؤكد استمرار طهران في تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة، وتورطها في دعم المتمردين.