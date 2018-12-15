ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
أفادت تقارير بأن السلطات الأمنية المصرية أحبطت محاولة تهريب طائرتي تجسس مسيرتين في مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن جمارك مطار القاهرة الدولي ضبطت الطائرتين المسيرتين داخل طرد قادم من الولايات المتحدة الأميركية.
واشتبهت إدارة جمرك البريد السريع في مطار القاهرة الدولي بطرد يحتوي طائرتي تجسس تعمل بالتحكم عن بعد ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة طرد قادم من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الوكالة المصرية أنه "تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة".
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