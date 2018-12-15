حريق ضخم في بئر بترول في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في محافظة جنوب سيناء المصريّة، و تحديدا في مدينة رأس سدر شب حريق ضخم في ساعات الصباح الأولى داخل إحدى آبار البترول. وقال المتحدث بإسم وزارة البترول المصرية إن الحريق شب فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول، إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموية عسل 34، والذي يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كيلومتراً جنوب مدينة رأس سدر، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف: "حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على النيران تجري الآن، عبر سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة.

وكما أكد انطلاق التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. من جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر إنه تلقى إخطارا يفيد اندلاع حريق ببئر بترول "أم عسل" بعد 20 كيلومترا من قرية أبوصويرة بعيداً عن التجمعات السكنية، مضيفاً أنه تم إخطار مركز العمليات، للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق.

وكشف أن البئر مكتشفة حديثاً، معلناً أن الشركة العامة للبترول دفعت بـ 4 سيارات رغاوي للسيطرة على الحريق، وتبريد المنطقة المحيطة بالبئر.

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