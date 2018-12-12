البرلمان السوداني يدرس السماح للبشير بالترشح المفتوح للرئاسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شكل البرلمان السوداني الثلاثاء، لجنة لدراسة تعديلات دستورية تتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة المقررة في العام 2020. وناقش البرلمان في جلسته الثلاثاء، مقترحاً تقدم به 33 حزباً سياسياً متحالفاً مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من أجل تعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وشكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لجنة برئاسة نائبه بدريية سليمان، لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة، ورفع تقرير بشأنها في مدة لا تقل عن شهرين، لمناقشتها وإقرارها. وأعلن عمر، أن البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات) سينظر في تقرير اللجنة حول التعديلات في 8 أبريل (نيسان) المقبل.

ومن أهم ما تشمله التعديلات المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة، خلافاً للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح. وتعديل مادة أخرى من الدستور الخاصة بترشيح حاكم الولايات ترشيحاً مباشراً بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية.

وانتخب البشير رئيساً في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو (حزيران) 1989. وأعلن البشير أكثر من مرة عدم رغبته في الترشح لكن حزبه ظل يتمسك بترشيحه.

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