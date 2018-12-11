المبعوث الأممي يجتمع مع رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، الثلاثاء، مع رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام، بحضور سفراء الدول الخمس الكبرى.

يأتي ذلك، بعدما استبعد العقيد عسكر زعيل عضو وفد الحكومة اليمنية إلى السويد، التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، خلال الجولة الحالية من المحادثات.

واعتبر زعيل، أن موضوع وقف إطلاق النار مطروح ضمن الإطار العام، مشدداً على الوفد جائ من أجل احداث تقدم في هذا الجانب، بما يضمن وقف إطلاق نار شامل وكامل في اليمن.

وأضاف: "أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة، هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعتبر الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة من أجل التواصل إلى حل سياسي.

اقرأ أيضا:

قرقاش: يجب ان لا تتم شرعنة الميليشيات في اليمن